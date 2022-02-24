Глава Кемерова рассказал, сколько человек будут проживать на месте сносимого частного сектора

Глава Кемерова Илья Середюк провел собрание по вопросам застройки территории в Центральном районе, где сейчас расположен частный сектор. Об этом сообщается в Instargam мэра.

На совещании присутствовали руководители нескольких ведомств: Госпожнадзора, полиции, Кемеровской службы спасения, управления по делам ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Кузбасса.

- Обсудили стратегический вопрос - какие подразделения этих служб и какой мощности в ближайшее десятилетие будут размещены на территории перспективной застройки в районе Знаменского собора, - сообщил мэр.

Он напомним, что территория частного сектор будет осваиваться постепенно - от улицы Спортивной до ФПК. На первом этапе, в течение десяти лет, будет построено жилье для порядка 77 тысяч кемеровчан. В дальнейшем здесь будут проживать до 175 тысяч жителей.