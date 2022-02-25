Жителям Кузбасса рассказали, когда поликлиники возобновят работу в полном объеме

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Кузбасса поинтересовались у властей, почему поликлиники не ведут плановый прием пациентов и когда медучреждения вернутся к обычному режиму работы. В Минздраве прокомментировали ситуацию.

Соответствующий вопрос появился под одним из постов в Instagram губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

- Медицина на понятном уровне, записаться к физиотерапевту в поликлинике № 5 невозможно. И как людям лечиться? Просто запись закрыта, звоните и узнавайте, когда откроется и так несколько недель, - пожаловался один из жителей Кемерова.

В ответ представители регионального Минздрава пояснили, что оказание плановой медицинской помощи, профилактических осмотров и проведение диспансеризации временно ограничены из-за угрозы распространения коронавируса.

- Как только эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, оказание медицинской помощи возобновится в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сказали в ведомстве.