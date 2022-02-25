В Кузбассе за сутки 826 человек заболели коронавирусом

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За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 826 случаев заражения коронавирусом (днем ранее - 1 011), 1 773 пациентов были выписаны. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 25 февраля.

За сутки скончались пять человек. У всех них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Белове, Новокузнецке и Таштаголе.

За весь период пандемии в Кузбассе зафиксировано 142 031 случай COVID-19: 121 491 человек выздоровели, 2 100 скончались, 18 440 находятся на лечении.