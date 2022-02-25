Находящийся в розыске житель Кузбасса до смерти избил сожительницу

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

33-летний житель Рудничного района Кемерова предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в октябре 2021. Ночью семейная пара выпивала в кафе недалеко от дома. Мужчина приревновал свою 36-летнюю подругу к другому, они поругались. Во время ссоры кемеровчанин дал возлюбленной пощечину, а потом вывел ее на улицу и избил. Женщина упала на пол, но сожитель не стал ее поднимать, а за ноги перетащил домой. После этого он попросил знакомого вызвать скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, но спасти женщину не удалось, она скончалась в больнице от полученных повреждений. Агрессора задержали. Выяснилось, что он находился в розыске за совершение преступлений на территории Алтайского края. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас дело передано в суд.