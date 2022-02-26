Житель Кузбасса закупился солидной партией наркотика

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он утверждает, что для себя. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

При проверке оперативной информации сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» задержали 38-летнего местного жителя.

При досмотре у него были обнаружены шесть подозрительных свертков. Экспертиза показала, что это наркотик общей массой более трех граммов. Задержанный рассказал, что приобрел его для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальный срок по ней составляет до десяти лет заключения.