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Происшествия26 февраля 2022 5:11

В Кузбассе рецидивист осужден за угрозы полицейским

Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Его утихомирили с помощью спецсредств.

В ноябре прошлого года, находясь в алкогольном опьянении, ранее судимый 27-летний житель Кемерова стал угрожать сожительнице убийством с использованием ножа. Та вызвала полицию. С прибывшими сотрудниками рецидивист разговаривать отказался, как и проехать в отдел полиции для разбирательства, а направил на стражей порядка нож и стал им угрожать представителям власти. После этого к нему мужчине применили спецсредства.

По данному факту, как сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу, было возбуждено уголовное дело. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В итоге он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По приговору суда ему назначено наказание – четыре года лишения свободы в колонии особого режима.