Кузбасс похвалили за охрану водных объектов

Фото: пресс-служба АПК

Итогом системной работы стали значительные улучшения состояния качества воды в реке Томи во всех городах региона.

Об этом сообщает Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Оно оценило работу по предотвращению негативного влияния на окружающую среду и ликвидации его последствий в 2021 году. По информации управления, наиболее эффективно из подведомственных территорий - туда также входят Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская и Томская области – в данном направлении работал Кузбасс.

Так, по данным управления, класс качества воды повысился в Междуреченске и Новокузнецке с 3 (загрязненная) до 2 (слабо загрязненная). Особо отмечена работа по реконструкции левобережной дамбы на Томи в районе реки Чебал-Су Междуреченска, которая поможет защитить от последствий паводков свыше 1800 человек, которые находятся в зоне возможного затопления, социальные объекты, более 10 км дорог, линии электропередачи, водопровод.

Как сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса, за последние пять лет на водохозяйственные и водоохранные мероприятия предприятия Кузбасса направили 7,5 миллиарда рублей. С 2018 по 2021 годы в регионе построили и реконструировали 62 очистных сооружения общей мощностью 345 миллионов кубометров в год.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Белове в 2021 году проложено 8,6 километра сетей холодного водоснабжения. По программе социально-экономического развития Кузбасса в нынешнем году будет продолжаться строительство системы водоснабжения пгт Крапивинский. В планах на следующий год - по нацпроекту планируется построить насосно-фильтровальную станцию в Казском городском поселении Таштагольского района и завершить реконструкцию водозаборных скважин с установкой водоочистных станций в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа.