Жительница Кузбасса хотела разоблачить мошенников, но в итоге лишилась 200 000 рублей

Фото: архив "КП"

В Юрге от действий мошенников пострадала 58-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и попросил помочь разоблачить мошенников, которые пытаются оформить от ее имени кредит. Мужчина убедил собеседницу для сохранения средств взять заем и перевести деньги на некие «безопасные счета». Женщина поверила звонившему, оформила в кредит 200 000 рублей, обналичила их и перечислила через банкомат на указанные номера. После этого женщина попыталась дозвониться до «сотрудника банка», но его телефон оказался недоступен. Тогда жительница Юрги обратилась в полицию.

Сейчас полицейские размыкивают мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают кузбассовцев быть бдительными и напоминают, что звонок из банка под предлогом блокировки незаконного списания денег или , предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка аферистов.