Кузбассовцев призвали не верить фейкам о спецоперации на Украине

В соцсетях на фоне российской спецоперации на Украине развернулась настоящая информационная война. Различные паблики публикуют недостоверную информацию, чтобы ввести людей в заблуждение. Жителей Кузбасса призвали не верить фейкам.

Каналы – в основном украинские или проукраинские - распространяют душераздирающие видеоролики и фотографии, якобы сделанные в ходе российской спецоперации. Причем, используются кадры предыдущих конфликтов на Украине или вообще в других странах мира. Постановочные или съемки военных учений выдают за сегодняшнее видео.

- Не верьте в эти фейки, - призвала на своих страницах в соцсетях депутат парламента Кузбасса Ирина Федорова, - Мы никогда не будем стрелять по мирному населению. В первую очередь мы обезопасили свой народ, ликвидируя военные базы, о которых так много настойчиво сообщал нам Запад.

Для борьбы с огромным потоком лживой и недостоверной информацией, владельцы и администраторы нескольких неполитических telegram-каналов создали сайт войнасфейками.рф, где опровергают дезинформацию.