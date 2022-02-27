В последний день зимы воздух в Кузбассе прогреется до -1 градуса

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на последний день зимы, 28 февраля. Данные доступны на сайте организации.
По области ночью будет -9... -14 градусов, местами -17... -22, днем -1... -6. Ветер обещают западный с порывами 12-17 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, днем возможен мокрый снег. На дорогах местами гололедица
В Кемерове ночью прогнозируется температура -10... -12, днем -3... -5. Ветер западный, 3-8, ночью порывы до 14 метров в секунду.