В Кузбассе при пожаре в жилом доме спасли одиннадцать человек

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

ЧП случилось в Кировском районе областного центра на улице Инициативной.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме поступило от его жильцов в оперативную службу МЧС России. На место сразу же были направлены несколько подразделений пожарной охраны. В ликвидации пожара были задействованы 30 человек и 8 единиц техники. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой были спасены одиннадцать человек. Их вывели на улицу, используя специальные спасательные устройства. Еще сорок жильцов смогли эвакуироваться из подъезда самостоятельно.

К моменту их прибытия шел дым из окон на пятом этаже, из подъезда уже эвакуировались 40 человек.

Одновременно с действиями по спасению был ликвидирован источник возгорания, оказавшийся на пятом этаже. В результате, по данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу, в подъезде обгорел диван на площади 2 квадратных метра.