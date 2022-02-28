В Кемерове четырехлетнему мальчику потребовалась помощь спасателей

Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемерове потребовалась помощь спасателей четырехлетнему мальчику. В МБУ «Кемеровская служба спасения» рассказали, что сигнал с просьбой открыть дверь квартиры поступил от жительницы многоквартирного дома по проспекту Ленинградский, 24А. По ее словам, в квартире остался один ее четырехлетний сын.

Женщина сообщила, что вышла на несколько минут на лестничную площадку, а ребенок подбежал к двери и закрыл ее на щеколду. Кемеровчанка пыталась объяснить сыну, как открыть дверь, но попытки оказались тщетны.

При помощи специнструментов спасатели обеспечили доступ в квартиру. В это время четырехлетний мальчик сидел в комнате и смотрел мультфильмы.