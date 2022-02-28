В Кемерове перенесли проверку электросирен. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове перенесли проверку готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, запланированную на 2 марта. Об этом сообщает городская администрация.

В среду, 2 марта, сирены должны были прозвучать дважды: первый запуск в 10.40, второй - в 10.50. В обоих случаях планировалось, что сирены будут работать в течение трех минут.

На какой день перенесли вой сирен неизвестно. В мэрии уточнили, что о дате сообщат дополнительно.