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Общество1 марта 2022 4:26

В Кузбассе выявили 796 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 145 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 796 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 796 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 796 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять пациентов с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1024 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 145 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 126 820 выздоровели, 2 122 скончались, 16 343 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.