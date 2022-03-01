В Кузбассе выявили 796 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 796 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять пациентов с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 1024 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 145 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 126 820 выздоровели, 2 122 скончались, 16 343 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.