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Общество1 марта 2022 5:08

В Кузбассе из оборота изъяли 169 килограммов опасного мяса

Всего отобрано и исследовано 1297 проб мясной продукции
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе из оборота изъяли 169 килограммов опасного мяса.

В Кузбассе из оборота изъяли 169 килограммов опасного мяса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора Кузбасса в 2021 году проверили деятельность 189 хозяйствующих субъектов, которые осуществляют оборот мясной продукции на потребительском рынке региона. Всего отобрано и исследовано 1297 проб мясной продукции на соответствие требованиям.

- Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не обнаружены, - сообщает Роспотребнадзор Кузбасса.

Кроме того, из оборота изъяли 88 партий мясной продукции объемом 169,7 кг из-за несоответствия установленным требованиям. Виновные лица, которые причастны к обороту некачественной продукции, привлечены к административной ответственности.