В Кемерове 23 многоквартирных дома остались без электроэнергии из-за аварии. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ленинском районе Кемерова произошло аварийное отключение электричества. Городская администрация сообщает, что специалисты Горэлектросети уже выехали на место аварии.

- Там произошло аварийное отключение фидера и четырех трансформаторных подстанций, - рассказали в мэрии.

Отмечено, что подача электроэнергии не осуществляется на проспекте Комсомольский и улице Марковцева. Без света остались сразу 23 многоквартирных дома. После обследования специалисты Горэлектросети займутся устранением аварии.