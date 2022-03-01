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Происшествия1 марта 2022 5:22

В Кемерове 23 многоквартирных дома остались без электроэнергии из-за аварии

Специалисты Горэлектросети уже выехали на место аварии
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове 23 многоквартирных дома остались без электроэнергии из-за аварии.

В Кемерове 23 многоквартирных дома остались без электроэнергии из-за аварии.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ленинском районе Кемерова произошло аварийное отключение электричества. Городская администрация сообщает, что специалисты Горэлектросети уже выехали на место аварии.

- Там произошло аварийное отключение фидера и четырех трансформаторных подстанций, - рассказали в мэрии.

Отмечено, что подача электроэнергии не осуществляется на проспекте Комсомольский и улице Марковцева. Без света остались сразу 23 многоквартирных дома. После обследования специалисты Горэлектросети займутся устранением аварии.