Глава Кемерова рассказал о взрыве льда на реке Томь.
Фото: Федор БАРАНОВ
Глава Кемерова провел совещание с городскими службами, на котором определили задачи на март. Участники обсудили вывоз снега с городских улиц, очистку крыш от снега и льда, взрыв льда на Томи.
- Весна в этом году может быть ранней, и мы активно к этому готовимся, - отметил Илья Середюк.
Мэр рассказал, что грузовики уже вывозят снег из завокзальной части города. Одновременно снежные шапки и сосульки сбрасывают с крыш многоквартирных домов, социальных объектов.
- Потребуется ли взрывать ли лед на Томи, будет понятно ближе к середине месяца, - уточнил глава Кемерова.