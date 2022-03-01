Глава Кемерова рассказал о взрыве льда на реке Томь. Фото: Федор БАРАНОВ

Глава Кемерова провел совещание с городскими службами, на котором определили задачи на март. Участники обсудили вывоз снега с городских улиц, очистку крыш от снега и льда, взрыв льда на Томи.

- Весна в этом году может быть ранней, и мы активно к этому готовимся, - отметил Илья Середюк.

Мэр рассказал, что грузовики уже вывозят снег из завокзальной части города. Одновременно снежные шапки и сосульки сбрасывают с крыш многоквартирных домов, социальных объектов.

- Потребуется ли взрывать ли лед на Томи, будет понятно ближе к середине месяца, - уточнил глава Кемерова.