В Кузбассе средняя зарплата достигла почти до 63 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Кемеровостата, за декабрь 2021 года средняя зарплата в Кузбассе составила 62 988 рублей, что на 12,2% больше показателей за декабрь 2020 года.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в таких сферах, как добыча угля - 112 494 рубля, научные исследования и разработки - 112 432 рубля, производство кокса и нефтепродуктов - 104 588 рублей, финансовая и страховая деятельность - 97 121 рубль, добыча металлических руд - 71 029 рублей, производство машин и оборудования - 64 164 рубля.

Наименьшая заработная плата у сотрудников производителей кожи - 20 442 рубля, производителей одежды - 15 850 рублей и мебели -15 672 рубля.

Специалист Кемеровостата рассказал «Комсомолке», что подобный рост связан с выплатой сотрудникам предприятий 13-й зарплаты, годовых премий и выслуги лет.