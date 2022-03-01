Власти Кемерова определили подрядчика, который построит парк рядом с Московской площадью. Фото: zakupki.gov.ru

Мэрия Кемерова выбрала подрядчика, который займется проектированием и строительством парка культуры и отдыха возле Московской площади. Из опубликованных документов следует, что заявка на участие в аукционе была подана от одной компании, вследствие чего его признали несостоявшимся.

Однако заявку посчитали соответствующей всем необходимым требованиям. В результате, победителем аукциона стала компания АО «Кемеровоспецстрой».

Напомним, что в новой зоне для отдыха разместятся скейт-площадка, площадки для воркаута и паркура, скалодром. Здесь же будет создан летний театр, прогулочная зона. Начальная цена контракта - 196 483 802 рубля. Завершить работы должны в конце августа 2022 года.