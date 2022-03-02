Фото: администрация г. Кемерово

Жители Кемерова с 1 марта могут оформить проездные билеты не только на месяц, но также на сутки и на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В Кемерове заработали проездные на сутки и неделю, - сообщили в мэрии.

Напомним, что проездные могут оформить владельцы транспортных карт. Абонементы на месяц были введены в общественном транспорте с 1 февраля. По информации УЕЗТУ, особенно активно проездные приобретают школьники, учащиеся и пенсионеры.