В Кемерове из-за сбоев маршруток № 40т на линию вышли муниципальные автобусы

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове на сорванные частным перевозчиком графики маршрутного такси 40т вышли муниципальные автобусы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Кемерова Илья Середюк.

Он объяснил, что в последнее время перевозчик постоянно нарушал графики выхода маршрутных такси на линию. На маршруте должны работать 10 «пазиков», а накануне вышел всего один. Жители Кемерова жаловались в соцсетях, что с понедельника, 28 февраля, маршрутки 40т практически перестали ходить и просили власти решить данный вопрос.

Сегодня по маршруту 40т были запущены четыре муниципальных автобуса, сообщил Илья Середюк. Возможно, число автобусов будет увеличено. Ситуацию будут контролировать специалисты управления транспорта и связи.

По словам мэра, стоимость проезда в автобусах №40т будет такая же, как в остальных маршрутках: 25 рублей при безналичном расчете и 30 рублей – при оплате наличными. Льготы пока не действуют.

- К перевозчику, допустившему срыв рейсов, будут применены меры в соответствии с законодательством РФ, - отметил Илья Середюк.