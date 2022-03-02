Судебные приставы закрыли в Кемерове торговый павильон из-за тараканов и мусора

В Кемерове судебные приставы приостановили работу торгового павильона из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При проверке в торговой точке были выявлены множественные нарушения. Так, на потолке специалисты увидели трещины, на полу сколы кафельной плитки, в местах соединения потолка и стен – щели. Кроме того, на полках для хлеба были обнаружены тараканы, а под стеллажами и холодильником были пыль и бытовой мусор.

Рудничный районный суд Кемерова привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и приостановил деятельность павильона на 30 суток. Приставы исполнили решение суда и будут регулярно осуществлять проверки на предмет его соблюдения.