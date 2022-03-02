В Кузбассе разыскивают женщину, которая пропала 20 лет назад

Полиция Кузбасса объявила в розыск женщину, которая пропала 20 лет назад. Как сообщает управление на транспорте МВД России по СФО, разыскивается Татьяна Владимировна Неугодникова 1976 года рождения. Она является уроженкой республики Казахстан, но в последний ее раз видели 27 мая 2002 года, выходящей из железнодорожного вокзала в Новокузнецке.

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Сообщается, что рост женщины 160-165 сантиметров, она среднего телосложения, у нее овальное лицо, светлые глаза, волнистые темно-русые волосы. У пропавшей есть особые приметы: верхний край правого уха срезан на 0,5 сантиметров, вертикальный послеоперационный шрам внизу живота шрам, а также шрамы от спиц на пятках.

Всех, кому известна, какая-либо информация о местонахождении Татьяны Неугодниковой, просят сообщить в отдел уголовного розыска Новокузнецкого ЛО МВД России по телефонам: 8(3843) 78 36 21 или 8(3843) 78 31 42 или в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России по телефону 8(3843) 78 34 14 круглосуточно.