В Кузбассе врачи спасли пациента из Томска с 17 переломами. Фото: Instagram/kkb_smp.

В Кузбасскую больницу скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского по санавиации в крайне тяжелом состоянии был доставлен житель Томска с 17 переломами. В медучреждении сообщили, что 45-летний пациент попал в ДТП.

- Чтобы восстановить двигательные функции потребовались провести две операционные сессии за 4,5 часа, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Илья Стаценко.

Отмечено, что сначала реаниматологи, хирурги и травматологи остановили кровотечение и стабилизировали переломы внешними фиксаторами. Пациенту прооперировали плечо и ключицу, зафиксировали задние отделы таза, учитывая тяжелый оскольчатый перелом шейки бедра, установили современный эндопротез тазобедренного сустава.

Уже на следующий день после операции пациент смог двигаться, на третьи сутки - самостоятельно сидеть, а еще через два дня он встал на ноги. После выписки из больницы мужчина продолжит восстановление в реабилитационном центре. По прогнозам врачей, уже через два месяца пациент будет ходить без опоры.