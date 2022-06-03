В Кузбассе водитель трактора сбил опору ЛЭП, оставив тысячи жителей без электричества

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В поселке Степной Новокузнецкого района водитель трактора сбил опору линии электропередачи, оставив жителей Новоильинского района без электричества. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Инцидент произошел 2 июня в 16.15. Тракторист сбил опору линии электропередачи 110 кВ, из-за чего были повреждены две опоры, а также оборваны провода.

- В результате инцидента - в Новоильинском районе Новокузнецка произошло отключение электроэнергии ПО ЮЭС. 492 МКД, социальные объекты отключены от электроэнергии: детские сады - 35, учебные заведения - 19, медучреждения - 9, ВНС - 19, КНС - 2, 1 дом престарелых, - сообщил глава города.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

На место ЧП оперативно прибыли бригады энергетиков. К 22.00 специалисты «Кузбассэнерго - РЭС» завершили работы по созданию временной схемы электроснабжения и подключили всех потребителей.

Ремонтные работы по замене поврежденного оборудования и восстановлению обычной схемы будут проводить сегодня.