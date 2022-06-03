Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом и грузовиком, которое произошло 2 июня в районе деревни Симаново Топкинского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Грузовик КаМАЗ с полуприцепом столкнулся с попутным микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Новосибирск - Кемерово». На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 14 человек, в результате аварии несколько из них пострадали.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Топки Константин Матвеев.

- Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.