В Кемерове губернский рынок станет торговым центром

Фото: администрация г. Кемерово
В Кемерове губернский рынок, расположенный на улице Карболитовской, продолжит работать в статусе торгового центра. Об этом сообщили в администрации города.
Разрешение на право организации розничного рынка было отозвано по инициативе Совета Потребительского кооператива «Кемеровский», который является собственником данных площадей.
В мэрии подчеркнули, что торговая точка продолжит работать, как и прежде.
- Для покупателей ничего не изменится. Уличная торговля тоже останется, - успокоили в администрации горожан.