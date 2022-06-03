В Кемерове губернский рынок станет торговым центром

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове губернский рынок, расположенный на улице Карболитовской, продолжит работать в статусе торгового центра. Об этом сообщили в администрации города.

Разрешение на право организации розничного рынка было отозвано по инициативе Совета Потребительского кооператива «Кемеровский», который является собственником данных площадей.

В мэрии подчеркнули, что торговая точка продолжит работать, как и прежде.

- Для покупателей ничего не изменится. Уличная торговля тоже останется, - успокоили в администрации горожан.