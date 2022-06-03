Поезд Новокузнецк - Новосибирск будет дополнительно курсировать 14 июня

Скорый поезд Новокузнецк - Новосибирск совершит дополнительный рейс 14 июня. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

- Таким образом, пассажиры смогут совершить поездку в любой день в период с 10 по 14 июня, - отметили в компании, напомнив, что поезд курсирует по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Дополнительный рейс ввели в связи увеличением спроса на поездки в Новосибирск в праздничные дни. При этом расписание движения поезда не изменится: он отправится из Новокузнецка в 6.57 и прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 13.00; в обратном направлении выезжает в 15.11, прибывает на станцию Новокузнецк в 21.22.