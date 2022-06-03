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Общество3 июня 2022 4:13

В центре Кемерова на три дня перекроют дорогу

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове на три дня изменится схема организации дорожного движения по четной стороне улицы Кирова (от улицы Островского до проспекта Советского). Об этом сообщили в администрации.

Участок улицы закроют в связи с ремонтом: рабочие будут укладывать бортовой камень.

Ограничения будут действовать с 20.00 пятницы, 3 июня, до 8.00 понедельника, 6 июня. Попасть на улицу Островского с проспекта Советского можно по улицам Весенняя и Орджоникидзе.

Водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения и обращать внимание на установленные временные дорожные знаки.

Напомним, что ремонт асфальта ведется на трех участках улицы Кирова: от улицы Н.Островского до проспекта Советского, от проспекта Советского до улицы Ноградской, а также от здания Горэлектросети до улицы Красноармейской. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».