Из бюджета Кузбасса на лекарства льготникам выделили 2,16 миллиарда рублей

В 2022 году финансирование на лекарственное обеспечение льготных категорий населения в Кемеровской области увеличено на 35%. Если в прошлом году на закупку лекарств льготникам из бюджета было выделено 1,6 миллиарда рублей, то в 2022 году уже 2 миллиарда 160 миллионов рублей, что на 560 миллионов больше. Кроме того, 980 миллионов рублей Кузбассу для этих же целей выделяет федеральная казна.

- Мы работаем по обычному алгоритму: медучреждения определяют количество льготников и потребность в лекарствах, а затем производим закупку, - пояснил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

По словам Беглова, геополитическая обстановка практически не сказалась на поставках лекарств, трудности возникли только с логистическими цепочками. Однако к настоящему моменту они уже почти все отстроены. Кроме того, на смену некоторым лекарствам иностранного производства пришли их отечественные аналоги.