Коронавирус в Кузбассе: 65 новых заболевших

Фото: Иван МОКЕЕВ (архив)

По состоянию на утро 3 июня в регионе число выявленных инфицированных случаев значительно уменьшилось. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии официально у нас заболело 164 620 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 65 пациентов. Это сразу на шестнадцать меньше, чем день назад. Число выздоровевших тоже значительно превысило число зараженных - их за последние сутки было 79. А всего выздоровевших в регионе 161 230 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь на домашней изоляции и в лечебных учреждениях 987 кузбассовцев.

Не смогли справиться с последствиями заражения еще трое пациентов. Всего по данным на 3 июня скончались 2 403 человека.