В Кузбассе исчез ажиотажный спрос на лекарства. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе нет проблем с лекарственными препаратами, перебоев с поставками или дефицита. Об этом 3 июня сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

- В настоящий момент, каких либо проблем глобальных со стороны лекарственных средств нет. Льгота, за которую отвечает Минздрав, будет обеспечена в полном объеме. Мы начали осуществлять закупки на 2022 год еще с мая 2021 года, поэтому все контракты были заключены. Все они исполняются со стороны поставщиков, - отметил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Также чиновник уточнил, что в марте текущего года в аптеках наблюдался ажиотажный спрос.

- Все наверно слышали про L-Тироксин или инсулины, когда граждане закупались впрок, закупались такими объемами, что потом приходили в аптеки и говорили, пожалуйста, заберите обратно, а мы все знаем, что препараты не подлежат обмену и возврату, - пояснил Дмитрий Беглов.

Министр здравоохранения Кузбасса уточнил, что в настоящий момент ажиотажный спрос снизился, перебоев с поступлением лекарственных препаратов нет.