В Кемерове водителю, сбившему двух пешеходов, дали четыре года условно

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове водителю, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, суд назначил четыре года условного лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла 16 октября прошлого года на парковке у здания № 90/1 по проспекту Ленина. Утром сильно выпивший мужчина после ночного клуба решил прокатиться по парковке. Он случайно сбил пешехода, и, испугавшись и пытаясь уехать, нажал на «газ», в результате чего сбил еще одного человека - мужчину, который получил тяжкие травмы. После этого автомобилист решил скрыться подальше, однако далеко уехать ему не удалось. Полицейские объявили план «Перехват» и уже через несколько минут обнаружили сначала брошенную машину возле одного из зданий на проспекте Октябрьском, а затем и самого водителя. Водительского удостоверения у мужчины не было. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый.

Суд признал горожанина виновным и назначил ему четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет с лишением права управления транспортными средствами на два года 10 месяцев.