Россельхозбанк обеспечил 100% покрытие сельских территорий

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Региональная сеть Россельхозбанка насчитывает 1542 точки продаж в 82 регионах страны. Из них более 66% расположены в малых городах и сельских территориях. Банк обеспечивает 100% покрытие сельских территорий, в том числе благодаря организации работы уполномоченных представителей, оказывающих консультационные услуги.

Наряду с развитием цифровых каналов предоставления банковских услуг РСХБ продолжает расширять сеть точек продаж, представленную офисами банка и удаленными рабочими местами на территории торгово-сервисных предприятий, многофункциональных центров.

- Такие традиционные форматы удобны многим из наших клиентов, поэтому и далее будем поддерживать высокий уровень «физического» присутствия. Для нас как опорного банка АПК важно обеспечить полноценный доступ к финансовым услугам для населения сельских территорий, - отметила директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова.

Напомним, что Россельхозбанк объявил о планах развития в регионах, в том числе, в сельских территориях сети Центров деловой активности (помимо банковских услуг там будут окна МФЦ, зоны для коворкинга, переговорная, рабочее место с компьютером). Первые такие Центры планируется открыть уже в этом году.

Партнерский материал.

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