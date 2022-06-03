В Кузбассе 113 семей получили ключи от новых квартир

Фото: АПК.

Жилье в новостройках получили дети-сироты, ветераны боевых действий, многодетные, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает администрация Правительства региона.

В Гурьевске - 50 семей (29 детей-сирот и 21 семья из категории льготников). В Белове - 63 семьи (15 детей-сирот, четыре семьи - переселенцы из аварийного жилья, 44 - из категории социально незащищенных граждан.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, в социальные дома сейчас возводят в разных муниципалитетах. В первую очередь, это возможность для людей, не уезжая из родных мест, получить комфортные и качественные новые квартиры.

Дома соответствует требованиям программы «Доступная среда» - для удобства маломобильных граждан и мам с колясками установлены металлические пандусы.

Оба жилых дома построены на средства консолидированного бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».