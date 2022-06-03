В Кузбассе пройдет месячник «Парковой маммографии»

Фото: Минздрав Кузбасса.

Передвижные маммографы будут работать в Беловском, Кемеровском и Новокузнецком городских округах с 4 июня до 30 июня. Бесплатно пройти обследование смогут женщины старше 40 лет. Абсолютными противопоказаниями являются беременность и кормление грудью.

На исследование нужно взять паспорт, полис. Важно: без полиса врач не сможет принять пациента. Процедура занимает не более 10 минут. Если у женщины стоят импланты, то об этом надо обязательно предупредить лаборанта.

Результаты готовятся в течение 14 дней, после чего направляются в поликлинику по месту прикрепления. Если медики обнаружат подозрение на злокачественную опухоль - обязательно пригласят на прием. Телефон для справок в Кемерове: 68-04-80.

Напомним, что министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал о том, что в Кузбассе все лекарства имеются в полном объеме.