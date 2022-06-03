В Кузбассе «Фабрика процессов» помогает улучшить производительность труда

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Обучение бережливым технологиям на производственной «Фабрике процессов» прошли почти 500 сотрудников более чем 40 кузбасских предприятий. Накануне эксперты Федерального центра компетенций побывали в Кемерове, чтобы оценить подготовку кадров в регионе по нацпроекту.

Эксперт Федерального центра компетенций Дарья Мовлян отметила, что «Фабрика процессов» имитирует реальную производственную площадку, где после изучения теоретических основ, новые знания и навыки можно применить на практике в деловой игре, а затем и на своем рабочем месте. Конечная цель - научиться экономить время, трудовые ресурсы и сырье, оптимизировать производственные процессы.

Также руководитель РЦК Кузбасса Дмитрий Перекрестов добавил, что рост производительности труда во многом зависит от уровня подготовки кадров, поэтому через «Фабрику процессов» у нас проходят работники всех предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».