Юные кузбассовцы выиграли Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Представители нашего региона удивили членов жюри полутораметровой композицией, выполненной по технике хохломской росписи - она весила более 25 килограммов.

Традиционный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» проводимый МВД России совместно с Общественным советом ведомства уже в девятый раз, в нынешнем году побил рекорд по количеству участников - в Москву было направлено 238 лучших работ из всех регионов страны. Хотя творческое задание на этот раз было усложнено: учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, конкурсантам было предложено не просто с помощью подручных материалов воплотить в жизнь эпизод службы сотрудников полиции, но и учесть национальные традиции, промыслы и культуру субъектов Российской Федерации.

Ребята проявили богатую фантазию при изготовлении поделок: строительными материалами стали не только привычные бумага, картон, фанера и пластилин, но даже тесто.

Работы, представленные в трех возрастных группах, оценивало жюри, в состав которого вошли известные актеры, режиссеры, ректоры вузов, журналисты и работники культуры.

По итогам голосования среди конкурсантов от 12 до 14 лет первое место заняли Сергей Помыткин и Алина Пестерева из Кемеровской области. Они представили работу под названием «Дядя Степа - наш сельский участковый!» в виде сцены чаепития у самовара. Все детали деревенского быта были выполнены ярко и оригинально.

Среди участников от 6 до 8 лет первое место разделили Тимофей Петров из Забайкальского края и Алексей Гулин из Владимирской области. В возрасте от 9 до 11 лет победил Арсений Здоровец (Краснодарский край).