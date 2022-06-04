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Общество4 июня 2022 3:31

Кишечная палочка в мороженом и растительные жиры в сгущенке: Россельхознадзор рассказал, что продавали кузбассовцам

Анастасия СЕМЫКИНА

По указаниям Россельхознадзора сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводили проверку продуктов. В результате в продукциях двух марок нашли опасные компоненты.

В мороженом обнаружили кишечную палочку, а в сгущенке - фитостерины, или иначе растительные стерины. Другими словами, растительный жир. Упоминается, что это была продукция АО «Кемеровский хладокомбинат» - мороженое, и ООО «Кузбассконсервмолоко» - сгущенка.

Теперь на этих предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля. Это значит, что в течении трех месяцев продукты будут интенсивно проверять на наличие нарушений. Если они повторятся, то на вывоз, перемещение и реализацию продуктов введут ограничения.