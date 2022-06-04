Кузбассовцы очистили берега от мусора во время «Марафона зеленых дел»

Фото: АПК.

5 июня - День окружающей среды и День эколога. К этой дате в Кузбассе провели «Марафон зеленых дел». А в Кемерове и Новокузнецке дополнительно устроили еще и акцию «Чистые берега Евразии».

В обоих городах неравнодушные граждане и больше 400 работников органов государственной власти и природоохранных структур очистили берега реки Томь. В Кемерове - около озера Красное, в Новокузнецке - около набережной на левом берегу.

Помимо этого, в Новокузнецке прошли мастер-классы, игры и выставка на экологические темы, например, о разделении мусора, который потом уходит на переработку.

В Междуреченске же жителей ждут 5 июня тематические экскурсии в заповеднике «Кузнецкий Алатау». Можно будет посмотреть на животных, живущих там, и сфотографировать их.

В интернете под хештэгом #МарафонЗеленыхДел можно публиковать посты о прошедших или предстоящих экологических мероприятиях.