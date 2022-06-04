В Кузбассе поползли слухи о якобы распространяемой холере

Фото: архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из городов области - Анжеро-Судженске - полезли слухи о том, что по городу распространяют холеру через воду из-под кранов. Причем похожие «новости» периодически возникают по всей России.

Холера - инфекционное заболевание, главные симптомы которого - рвота и диарея. И оно действительно передается через грязную воду в том числе. Однако мэр Анжеро-Судженска, некоторые жители которого запаниковали из-за слухов, поспешил успокоить горожан.

- По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, водопроводная вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам, - сказал мэр Александр Рыбалко.

А в нашем климате распространение холеры - довольно несвойственное событие. Мэр также призвал не верить фейкам из недостоверных источников и отметил, что за ложную информацию распространителю грозит уголовная ответственность.