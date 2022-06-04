Кузбассовцы продолжают отдавать сотни тысяч рублей мошенникам

Фото: архив"КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях произошло сразу несколько преступлений, связанных с финансовым мошенничеством

В Юрге в местный отдел полиции обратился местный житель 44-х лет. Ему позвонил неизвестный, представившись, как и ожидается, сотрудником банка. Далее он сообщил, что кто-то хочет взять кредит от имени юргинца, а чтобы предотвратить это, нужно перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге мужчина перевел мошенникам 270 тысяч рублей, а дозвониться до них снова не смог.

Другое преступление случилось в Анжеро-Судженске. Там 21-летнняя девушка хотела продать телефон. Ей позвонил «покупатель» и отправил ссылку для ввода реквизитов карты, на который он сможет перевести оплату. Девушка ввела данные карты по ссылке, но в итоге у нее самой списалась 31 тысяча рублей.

Мошенники действуют в основном по похожей схеме, представляясь сотрудниками банка и прося перевести деньги на якобы безопасные счета. Поэтому сотрудники ГУ МВД призывают граждан к осторожности и бдительности. В частности, сотрудники банков звонят только с официальных номеров. Также нельзя передавать данные своей карты, пароли и устанавливать какие-либо программы или приложения по просьбам незнакомых лиц с незнакомых номеров. По незнакомым ссылкам переходить тоже нельзя, а знакомые лучше сверять с официальными, ведь отличие даже в один символ может быть признаком мошенничества.