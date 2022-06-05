В Кузбассе пропавшую 13-летнюю девочку нашли в другом городе

В Кузбассе больше суток разыскивали 13-летнюю беловчанку. О ее пропаже мать девочки сообщила 3 июня: а полицейским она сообщила, что дочь ушла из дома еще накануне и не вернулась.

В городе развернулись масштабные поиски, в которых приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтеры поискового отряда, неравнодушные граждане.

Ориентировка с приметами пропавшей девочки была роздана всем патрульным нарядам и распространена в социальных сетях и СМИ.

4 июня школьницу нашли в Гурьевске. Оказалось школьница ушла из дома и направилась к бабушке, но почему-то сперва зашла в гости к соседям своей родственницы. Они уже и сообщили о ее местонахождении родным.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины ухода несовершеннолетней.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе кузбасского главка полиции, в отношении матери школьницы инспекторы ПДН составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность всем, кто принимал участие в поисках подростка.