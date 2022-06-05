В Новокузнецке пройдет фестиваль уличного искусства

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

С 10 по 20 июня в Новокузнецке состоится уже ставший традиционным фестиваль «Неделя уличного искусства». Напомним, в южной столице Кузбасса он проводится творческим объединением молодежи «Арт-полигон»с 2014 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году фестиваль впервые проведут в новом формате - «лаборатории «Стрит-арта».

Как сообщает глава города Сергей Кузнецов, в рамках фестиваля в Новокузнецке соберутся художники из разных регионов страны: Томска, Новосибирска, Казани, Москвы и Подмосковья, Барнаула, Нижнего Тагила, Челябинска, Владимирской и Свердловской областей, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 20 художников, отобранных по конкурсу из 74 заявок, будут творить в городском пространстве.