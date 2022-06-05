Кузбасская спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе

На фото слева направо: Анжелика Федорова, Анастасия Сидельникова, Наталья Федосеева. Фото: Федерация спортивной борьбы Кемеровской области.

В подмосковном Наро-Фоминске, где сейчас проходит чемпионат России по вольной борьбе, спортсменка из Кузбасса 21-летняя Анастасия Сидельникова заняла первое место в весовой категории до 59 кг.

Как сообщает Федерация спортивной борьбы Кемеровской области, Анастасия Сидельникова - мастер спорта из Осинников, ее тренирует семейная пара - Наталья и Григорий Брайко.

Также еще две кузбасские спортсменки - Анжелика Федорова из Новокузнецка и Наталья Федосеева из Кемерова - завоевали бронзовые медали чемпионата России. Федорова - в весовой категории до 50 кг, Федосеева - в весовой категории до 68 кг.