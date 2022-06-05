ГИБДД Кузбасса начинает охоту за любителями езды по встречной полосе

С понедельника, 6 июня, в Кузбассе стартует профилактическая операция ГИБДД «Встречная полоса».

Как следует из названия, особое внимание будет уделяться нарушителям правил обгона, расположения транспорта на проезжей части и прочим любителям езды по встречной полосе.

- Главной целью и задачей мероприятия является предупреждение автоаварий, связанных с выездом на встречную полосу, - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Кемеровской области. - Ведь нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения отличаются высокой тяжестью последствий для участников ДТП. Так, только в текущем году на дорогах Кузбасса опасные маневры водителей унесли жизни 28 человек.

Профилактическая операция продлится до 10 июня, включительно.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что Правилами дорожного движения запрещен выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. За подобное нарушение в российском законодательстве предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок от четырех месяцев до полугода.