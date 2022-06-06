Звезда «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин сыграет в Кузбассе

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин примет участие в товарищеском матче, который пройдет в Ленинске-Кузнецком. Об этом в соцсетях сообщил глава города Константин Тихонов.

Между собой сразятся выпускники училища Олимпийского резерва 2012 года (за эту команду сыграет Головин) и нынешнего. Матч состоится 9 июня в 18.00 на стадионе «Шахтер».

- Дорогие, ленинск-кузнечане, буду рад встретиться с вами спустя 10 лет, - сказал полузащитник, пригласив всех на игру.

Фото: Константин Тихонов / ВКонтакте

Напомним, что Александр Головин родился в Калтане. Начинал заниматься футболом в школе новокузнецкого клуба «Металлург-Кузбасс» и училище Олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком, откуда в 2012 году перешел в московское ЦСКА. Спустя шесть лет заключил контракт с «Монако». Уроженец Калтана стал самым дорогим российским футболистом в мире: его профессиональную стоимость оценили в 25 миллионов евро.

Напомним, что другой известный спортсмен из Кузбасса - хоккеист НХЛ Кирилл Капризов - проведет лето на своей малой родине, а также примет участие в матче звезд российского хоккея, который состоится 30 июня в Красноярске.