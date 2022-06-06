Глава кузбасского города опроверг фейк об отключении холодной воды

Глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко опроверг информацию об отключении холодной воды сегодня, 6 июня. Информация размещена в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Александр Рыбалко

Александр Рыбалко опубликовал график отключений, который распространяется в соцсетях, согласно которому сегодня в городе будет отключена холодная вода. Эти данные мэр назвал фейком.

- В городе распространяется неверная информация об отключении холодного водоснабжения 6 июня. Отключение холодного водоснабжения запланировано на 5 июля и 2 августа, - сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа.