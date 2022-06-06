В Кузбассе будут судить мужчину, который устроил «распродажу» бытовой техники из чужой квартиры

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Анжеро-судженске в суд отправлено дело 28-летнего мужчины, который вынес из арендованной квартиры бытовую технику. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина продал чужой холодильник, газовую плиту, стиральную машину и телевизор на общую сумму 55 тысяч рублей. Владелец квартиры обратился в полицию, после чего квартиросъемщика задержали. Оказалась, что он сдал бытовую технику в комиссионный магазин, а деньги потратил. Полицейские вернули часть похищенного законному владельцу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.