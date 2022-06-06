В Кузбассе под суд пойдет подросток, ограбивший двух школьников

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 17-летний парень, который ограбил двух школьников. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Вечером юноша подошел к двум подросткам около торгового центра и предложил им пройти за здание. Когда они оказались в безлюдном месте, он обвинил школьников в распространении наркотиков и потребовал у них телефоны, чтобы проверить эту информацию. При этом парень угрожал, что побьет, если они не выполнят его требования. Школьники, испугавшись, отдали мобильные, после чего юноша скрылся.

Парня задержали. Он вернул телефоны и раскаялся в содеянном.

Сейчас дело передано в суд.